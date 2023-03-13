الداخلية تضبط منظومة بث تليفزيوني غير مرخصة في الغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته منظومة بث تليفزيونى وتقديم خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالغربية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني سلكية ولاسلكية بنطاق محافظة الغربية ، وكذا محل لبيع مستلزمات كسر الشفرة .. حيث تقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ، وإعادة بثها بشفرة خاصة به من خلال تردد "محدد" نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف مقر الشبكة والمحل المشار إليهما وتم ضبط ("مالك الشبكة" – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (2 وحدة معالجة مركزية – 76 جهاز لاستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد الخاصة بالبث التليفزيونى وتوزيع خدمات الإنترنت) ،وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.