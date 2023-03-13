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الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر بخرطوش في المرج

الإثنين، 13 مارس 2023 11:57 ص
الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر بخرطوش في المرج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها شخص مصاب برش خرطوش بالوجه، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما المصاب المشار إليه، وطرف ثان شخصين بحوزة أحدهما "فرد خرطوش وطلقة لذات العيار جميعهم مقيمين بدائرة القسم، تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي، وقيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بالتعدى على المجنى علية بإستخدام السلاح المُشار إليه مما نتج عنه إصابته المنوه عنها. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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