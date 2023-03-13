اليوم السابع
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الحكومة الفرنسية : "لن نتخلى عن مشروعنا لإصلاح نظام التقاعد"

الإثنين، 13 مارس 2023 01:00 ص
الحكومة الفرنسية : "لن نتخلى عن مشروعنا لإصلاح نظام التقاعد" مظاهرات فرنسا - أرشيفية
أ ش أ

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صرح أوليفييه فيران، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، مساء الأحد، بأن الحكومة لن تتخلى عن مشروعها لإصلاح نظام التقاعد، موضحا أنها تخطت خطوة مهمة بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح المشروع.

وأكد فيران خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة إليزابيث بورن، "لقد تخطينا خطوة مهمة بهذا التصويت، ونسعى إلى الحصول على أغلبية مطلقة خلال التصويت النهائي على النص".

وأضاف "يجب أن نسعى إلى توافق في الآراء معا، وهذا هو طلب رئيسة الوزراء لنا العمل للوصول إلى توافق".

ورحب فيران بقرار مجلس الشيوخ الذي صادق بالأمس على نص مشروع إصلاح نظام التقاعد، بأغلبية 195 صوتا مقابل 112، في ختام ماراثون تشريعي بعد مراجعة ومناقشة عدد قياسي من التعديلات.

وقال "خلال ستة أشهر، سيكون هناك أكثر من مليوني متقاعد يحصلون على معاش تقاعدي أفضل. خلال ستة أشهر ، نريد أن يتمكن 40٪ من الفرنسيين من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وفقا لظروف العمل الصعبة".

وأضاف أن الحكومة تمكنت من تهيئة الظروف للتوصل لاتفاق مع الأغلبية في مجلس الشيوخ، واستمعت للقوى السياسية وللنقابات وللفرنسيين.

وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد عقدت اجتماعا مفاجئا مع عدد من الوزراء اليوم الأحد بعد تصويت مجلس الشيوخ على نص المشروع وذلك للتحضير لأسبوع حاسم حيث يتعين على الجمعية الوطنية التصويت بشكل نهائي على النص يوم الخميس 16 مارس.

 


الحكومة الفرنسية

إصلاح نظام التقاعد

نظام التقاعد

فرنسا



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