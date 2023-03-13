اليوم السابع
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الحج والعمرة: 130 ألف جنيه تكلفة الحج البرى هذا العام.. والاقتصادى 150 ألفا

الإثنين، 13 مارس 2023 10:07 م
الحج والعمرة: 130 ألف جنيه تكلفة الحج البرى هذا العام.. والاقتصادى 150 ألفا الكعبة المكرمة
كتب الأمير نصرى

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قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن شركة الحج البرى وضعت شروطا للحج البرى حيث وصل تكلفته 130 ألف جنيه هذا العام شامل التذكرة والعبارة والإقامة، أما الاقتصادى فوصل إلى 150 ألف جنيه بتذكرة السفر، والخمس نجوم يبدأ من 230 ألف جنيه ويتدرج حتى يصل للإقامة أمام الحرم مباشرة.
 
وأضاف ناصر ترك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة "dmc"، أن من ضمن اشتراطات التقدم للحج ألا يقل الأتوبيس عن موديل 2015، والحالة الصحية وشهادة التطعيمات، وألا يقل عمر الرجال عن 25 سنة والسيدات 45 سنة ووجود محرم.
 
وأشار ناصر ترك إلى أنه ستخرج 100 أتوبيس للحج هذا العام، موضحا أن عدد ساعات طريق الرحلة البرية 16 ساعة فى الطريق، موضحا أن قدوم ومغادرة حجاج الرحلات البرية يكون عبر منفذ "حالة عمار" عبر الحدود السعودية.

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