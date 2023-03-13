الجريدة الرسمية تنشر قرار النصر للبترول بزيادة رأس مال الشركة

كتبت -مروة الغول

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد العدد 60 في 13 مارس سنة 2023 قرارات مجلس الإدارة ل شركة النصر للبترول ، الجلسة العاشرة بتاريخ 6-9-2021 القرار رقم 550 ( مذكرة رقم 2021/550).

ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ملیاران وستة وسبعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف جنيه ليصبح رأس مال الشركة ثلاثة مليارات وتسعمائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه) .

وتعديل النظام الأساسي للشركة "الجمعية العامة للشركة (ميزانية 2020-2021 بتاريخ 15-9-2021 بالموافقة على زيادة رأس المال المدفوع للشركة بمبلغ (ملياران وستة وسبعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف جنيه ليصبح رأس مال الشركة ثلاثة مليارات وتسعمائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه) وبما يتفق مع القانون رقم 97 لسنة 1983 شأن هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية .