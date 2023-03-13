اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 03:20 م
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الجريدة الرسمية تنشر قرارا بعدم قبول إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام

الإثنين، 13 مارس 2023 02:58 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بعدم قبول إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام الاهرمات - سياحه
كتب محمد أسعد

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نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 98 لسنة 2023 بوقف لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
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وجاء ذلك بعد الإطلاع على قانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 2009 وتعديلاتها، وعلى قرار وزيرالسياحة رقم 72 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 21 يناير 2020، وعلى قرار وزير السياحة رقم 58 لسنة 2019 بتاريخ 28 يناير 2019 بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعذ أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.
 
 

شركات السياحة

السياحة في مصر

شرم الشيخ

أحمد عيسى



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