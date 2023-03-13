"الثروة انتقلت من ملك إلى ملك".. خلاف ملكى على ميراث الملكة إليزابيث

كتبت نهال أبو السعود

قالت مصادر مقربة من العائلة الملكية في بريطانيا، أن الأمير أندرو شعر "بالحيرة واليأس" لأنه لم يتلق بعد أي ميراث من الملكة إليزابيث الثانية.

بعد وفاة الملكة في سبتمبر الماضي، تركت ملكية دوقية لانكستر التي تبلغ تكلفتها 650 مليون جنيه إسترليني تلقائيًا لـ الملك تشارلز، ومع ذلك، يقال إن الأمير أندرو، 63 عامًا، أخبر أصدقاءه أنه يشعر "باليأس" من أن الملك لم يشارك أيًا من ثروته الجديدة بين إخوته.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، يشعر الأمير أندرو بقدر من "الاستياء واليأس" من الموقف.

قال مصدر في القصر للصحيفة إن ثروة الملكة انتقلت مباشرة "من ملك إلى ملك" لأن هذه كانت الطريقة الأكثر نفعا من حيث الضرائب لنقلها.

في عام 1993 ، تم تمرير تشريع جديد في ظل السير جون ميجور يعني أنه لا يتعين دفع ضريبة الميراث عند نقل الأصول من دولة إلى أخرى ونتيجة لذلك ، تُركت التركة بالكامل للملك الجديد ، بدلاً من تقسيمها بين أفراد الأسرة.

قال صديق مقرب من عائلة دوق يورك: "أندرو في حالة من اليأس والاستياء لقد ترك في الظلام تماما .. على الجميع الا ينسي ان أندرو عضو في العائلة ، ومع ذلك لم يكن لديه أي فكرة عن أن هذا قادم لقد ذهب كل شيء من "ملك إلى ملك".

وتابع "ماذا كان يجب أن يفعل؟ الامر في متناول اليد لأخيه الأكبر للحفاظ على سقف فوق رأسه؟ الأمور تسير من سيء إلى أسوأ إنها كارثة."

يذكر أن الأمير اندرو تراجع عن الحياه العامة في عام 2019 ويقيم حاليا في ويندسور في "رويال لودج" وهو مسئول عن تكاليف تجديد المبنى التاريخي الباهظة، ومع ذلك ، اعتبارًا من الشهر المقبل ، سيقطع الملك بدل الأمير أندرو السنوي البالغ 249 الف جنيه إسترليني من دوقية لانكستر ، وبالتالي قد لا يكون أمامه خيار سوى إخلاء منزله بسبب ارتفاع التكاليف.

أصرت المصادر الملكية مؤخرًا على أن الملك لن يترك شقيقه "بلا مأوى أو مفلسًا"، ويأتي ذلك بعد أن رفض الملك البالغ من العمر 74 عامًا على ما يبدو دفع ثمن المعلم الهندي المعالج للأمير أندرو، والذي يتقاضى 32000 جنيه إسترليني سنويًا، يقال إن المعلم يعالج الأمير بالترديد والتدليك والعلاج الشامل في منزله في وندسور.