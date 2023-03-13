التنمية المحلية: مواصلة رفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة أمطار بعض المحافظات

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، باستمرار رفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أي ظروف طارئة، مكلفا الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميدانى فى الشوارع، للتدخل السريع فى حالة وقوع أى أحداث طارئة، فى ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية فى بعض المحافظات.

وأشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس، إلى تعرض بعض مدن محافظة القليوبية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، فيما سقطت أمطار رعدية متفاوتة الشدة أيضا على مدن أبوصوير و القنطرة غرب والمستقبل بمحافظة الإسماعيلية، كما سقطت أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض مدن محافظتى المنوفية والشرقية ، كما سقطت أمطار خفيفة على مدينتى المطرية والمنزلة بمحافظة الدقهلية ، و بعض مدن محافظة دمياط ، ومدن برانى والسلوم وغرب مركز ومدينة مطروح ، وتعاملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من خلال المعدات التابعة لها بالتنسيق مع معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي ، ولا يوجد اعاقات أمام الحركة المرورية .

كما وجّه وزير التنمية المحلية برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات المعرضة لسقوط أمطار، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.