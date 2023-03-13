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"التموين" تطرح ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. تفاصيل الأسعار

الإثنين، 13 مارس 2023 12:00 ص
"التموين" تطرح ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. تفاصيل الأسعار ياميش رمضان
كتب مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان " المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة.
 
كما طرحت الوزارة منتجات" ياميش رمضان " بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث يتم طرح قمر الدين وزن 400 جرام بسعر من 45  الى 60 جنيه وجوز هند نصف دسم 68 جنيه ،ومشمشية مقاس 4 بسعر 320 جنيه، وقراصيا 30/40 بسعر 240 جنيه ،وبندق قلب بسعر 330 جنيه، ولوز قلب 27/30 بسعر 280 جنيه،  وعين جمل بسعر 250 جنيه، وكاجو 240 بسعر 440 جنيه، وبلح علب بسعر 35 جنيه، وتين 300 جرام بسعر 60 جنيه ،وزبيب محلى بناتى نمره 1 بسعر 55 جنيه وزبيب أحمر وبلح جاف بسعر من 18 الى  25 جنيه للكيلو .
 
وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية ما يقرب 455 معرض "أهلا رمضان" حتى الآن  في المحافظات، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ،كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%  ، كذلك طرح الدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو، واللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيها، والبرازيلي المجمدة 120 جنيها.
 

التموين

ياميش رمضان

أسعار ياميش رمضان

منتجات ياميش رمضان

أسعار ياميش رمضان بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



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