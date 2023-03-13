التضامن: تأثيث 800 وحدة بديلة لسكان جزيرة الوراق فى أكتوبر ومطار إمبابة

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من تأثيث وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية، في حدائق أكتوبر ومطار إمبابة، بديلة لسكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا الانتقال لسكن بديل، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى 800 وحدة سكنية خلال العام الحالي.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها وفرشها تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات، منذ انطلاقها عام 2016 وحتي مارس 2023 بلغ 21 ألفًا و624 وحدة سكنية تقع في 12 منطقة سكنية وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليون و193 ألف جنيه.

وأكدت القباج أن اللجنة الوزارية المعنية بتأثيث وحدات السكن البديل للعشوائيات والتي تتولي رئاستها وتضم في العضوية وزارة الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظتي القاهرة والجيزة، تحرص علي اختيار أفضل العروض للمشاركة بمبادرة التأثيث من حيث تنافسية السعر والجودة، وأيضا مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات والجمعيات المصرية العاملة بقطاعي الأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية، ووفق الاحتياجات الفعلية للأسر المصرية، حيث تولي القيادة السياسية أهمية خاصة لهذه المبادرة لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها تقع في مناطق «اهالينا – روضة السيدة زينب – الاسمرات 3 – المحروسة 1 و2 – مدينة الغردقة – معاً – حدائق اكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخياله - زهور 15 مايو لافته الى أن كل وحدة سكنية تحتوي علي غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم للأطفال وغرفة سفرة وغرفة جلوس (انتريه) ومطبخ ومراتب لغرف النوم وكامل تجهيزاتها من ملايات ومخدات وخدديات، بجانب كامل الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تحتاجها الاسر مثل بوتاجاز أربعة شعلة يعمل بالغاز الطبيعي وغسالة نصف اوتوماتيك وثلاجة 11 قدم وسخان يعمل بالغاز الطبيعي 6 لتر وتليفزيون 32 بوصة ورسيفر.

وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تستهدف في الفترة المقبلة الانتهاء من تأثيث 11 ألف و581 وحدة سكنية بمشروعات أرض الإنتاج الحربي ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليون و385 ألف جنيه.