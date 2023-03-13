التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بطهطا فى سوهاج

لقى طفل يبلغ من العمر 16 سنه مصرعه بنهر النيل بناحية قرية الخذندراية دائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان غرق الطفل والتي تمكنت من إنتشال الجثة وتم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى طهطا العام والت صرحت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل غرقا داخل نهر النيل بقرية الخزندارية أثناء الإستحمام ونظرا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والعقيد مفتش مباحث المركز ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بغرق شخص بنهر النيل بناحية الخزندارية دائرة مركز طهطا " تم إنتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري " تبين غرق المدعو محمود ف ا ع 16 سنة طفل ويقيم بذات الناحية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام .

وبسؤال كل من عمار ا ص 16 سنة و فتحي ا ع م 65 سنة مزارع والد المتوفي ويقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.