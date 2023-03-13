اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 مارس 2023 02:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البطريرك الماروني بلبنان: عدم انتخاب رئيس للجمهورية جريمة

الإثنين، 13 مارس 2023 02:00 ص
البطريرك الماروني بلبنان: عدم انتخاب رئيس للجمهورية جريمة البطريرك الماروني بلبنان بشاره الراعي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا البطريرك الماروني بلبنان بشاره الراعي إلى التوصل إلى مصالحة سياسية في لبنان وصولا إلى استعادة هويته الطبيعية وحياده وتحييده عن الصراعات والنزاعات والحروب الخارجية لكي يكون مكان التلاقي وحوار الأديان والحضارات.

واعتبر الراعي، في عظته الأحد، أن "عدم انتخاب رئيس للجمهورية جريمة"، مشددا على ضرورة الحوار بتجرد وطرح حاجات البلاد داخليا وخارجيا، ومضيفًا أن "تفكيك أوصال الدولة ومؤسساتها الدستورية جريمة وإهمال وهدر مداخيل الدولة في الإدارات والمرافئ البحرية والمطار وأبواب التهريب".

ورحب الراعي بالتقارب بين المملكة العربية السعودية وإيران واستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع دام ست سنوات، معتبرا أن هذه القطيعة وترا العلاقات والأجواء الداخلية والإقليمية في لبنان وعدد من الدولة.

 


البطريرك الماروني بلبنان

لبنان

انتخاب رئيس للجمهورية

انتخابات لبنان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة