اليوم السابع
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الاستماع لأقوال زوجة المتهم بقتل حماته لكشف ملابسات مقتل والدتها بالبدرشين

الإثنين، 13 مارس 2023 12:35 م
الاستماع لأقوال زوجة المتهم بقتل حماته لكشف ملابسات مقتل والدتها بالبدرشين قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال زوجة المتهم بقتل حماته في البدرشين لكشف سبب تورط المتهم في قتل والدتها وبيان كيفية ارتكابه الجريمة.
 
وأجرى رجال المباحث معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من دماء القتيلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن زوج إبنة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، وقطع جثتها  وتخلص منها بسبب خلافات أسرية. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

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