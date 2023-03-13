الأرصاد: انخفاض 8 درجات فى الحرارة واضطراب فى حركة الملاحة البحرية غدا

كتب الأمير نصرى

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية ، شهدنا ارتفاعا فى درجات الحرارة اليوم، ونشاط للرياح ما أدى لانخفاض الرؤية، ومع مرور الكتل الهوائية هدأت الأتربة، وسقوط الأمطار على السواحل الغربية وبعض المحافظات.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة "dmc"، أن غدًا هى ذروة التقلبات الجوية والمنخفض الجوى وانخافظ ملحوظ فى درجات الحرارة 8 درجات عن اليوم، وسنعود للأجواء الشتوية ووجود أتربة ولكن بشكل أقل وسحب رعدية فى بعض المحافظات، وكميات كبيرة للأمطار فى سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

واشارت منار غانم إلى أنه الأمطار متوسطة ورعدية على محافظات الوجة البحرى، خفيفة ومتوسطة فى بعض الأماكن وأمطار فى بعض المحافظات وانخفاض فى درجات الحرارة، وهدوء بسرعات الرياح، اضطراب فى حركة الملاحة البحرية غدا، مشددة انه يجب ارتداء الكمامات غدا والحذر أثناء القيادة لافتة إلى أن الأجواء ستعود يوم الأربعاء.