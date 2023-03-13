اليوم السابع
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استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة عدادات المياه بالشيخ زايد 15 يوماً

الإثنين، 13 مارس 2023 11:05 ص
استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة عدادات المياه بالشيخ زايد 15 يوماً سرقة _أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضي المعارضات بأكتوبر حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة عدادات المياه في الشيخ زايد 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة عدادات المياه في الشيخ زايد 4 أيام  على ذمة التحقيقات.
 
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة عدادات المياه في مدينة الشيخ زايد، أمام رجال المباحث، عقب القبض عليهما، أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة العدادات، حيث يستهدفان العدادات الكائنة بمدخل العقارات، خاصة المنازل الخالية من السكان.
 
أضافا أنهما يبيعان المسروقات لتاجري خردة، حيث يتحصل المتهمان منهما على العدادات، بقيمة لا تتناسب مع سعرها الأصلي، لعلمهما أنها مسروقة.
 
بمواجهة تاجري الخردة عقب ضبطهما، اعترفا بعلمهما أن العدادات مسروقة، وأرشدا عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه بأسلوب قص المواسير البلاستيكية متخذان من دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (9) وقائع سرقة بدائرة قسم ثان الشيخ زايد وتصرفهما فى المسروقات لدى عميلان لهما سيئ النية (تاجرى خردة ، مقيمان بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما وأرشدا عن (4 عدادات) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

جرائم السرقة

أمن الجيزة

الشيخ زايد

عدادات المياه




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