ارتفاع حصيلة حادث أتوبيس الدائرى بالإسكندرية لـ7 مصابين وهروب السائق

الإسكندرية -أحمد الزغبي

ارتفع عدد مصابى حادث تصادم أتوبيس مدرسة خاصة على الطريق الدائرى بمحافظة الإسكندرية، إلى إصابة 6 طلاب ومشرف الأتوبيس بينما فر السائق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بانقلاب اتوبيس تابع لمدرسة وإصابة عدد من الطلاب والمشرف والسائق

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الاسعاف الي محل البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أن الاتوبيس خاص بمدرسة خاصة، وكان يستقل عدد 14 طالب والمشرفة والسائق، وأثناء القيادة اختلت عجله القيادة من يد السائق مما ادي الي انقلابه، أسفر الحادث عن اصابه 6 طلاب والمشرف بكدمات مختلفة بالجسم وتبين هروب السائق من محل الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وجري رفع اثار الحادث وتسير حركة المرور وعودتها الي طبيعتها ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهات المختصه لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

علي صعيد آخر ،كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، ومصطفى حسان، بالسجن المؤبد لكل من " ب.ع.س" و"ع.س.س"، وغرامة مائة ألف جنيه، مما نسب إليهما ومصادرة المخدر والهاتف والمبلغ المضبوط والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من " ب.ع.س" سائق، و" ع.س.س" تجار مواشى، بمزالة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهمين وعقب تنفيذ القرار، وتحديد مكان تواجد المتهمين حال استقلالهما سيارة، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالان بلاستيكيان وبفض الجوال الاول تبين احتوائه على عدد 200 طربة حشيش، وبفض الثانى تبين احتوائه على 148 طربة حشيش، وبمواجهتهما اقرا باحرازهما وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفان للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسيارة فى ترويج المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.









