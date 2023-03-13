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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الإثنين، 13 مارس 2023 10:26 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 15977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 18828 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 6626 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4361 نقطة.

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