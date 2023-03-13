إعلام القاهرة تعلن جدول محاضرات شهر رمضان وامتحانات الميدتيرم.. صور

كتب محمد صبحى

اعتمدت كلية الإعلام ب جامعة القاهرة بعمادة الدكتورة حنان جنيد، الجدول الزمنى لمحاضرات شهر رمضان، حيث أكدت الكلية أنه تم تقليص المدة الزمنية للمحاضرات خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار التيسير على الطلاب.

كما اعتمدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الموعد الزمنى لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم"، حيث من المقرر ان تنطلق الاختبارات أول شهر أبريل المقبل وتستمر على مدار أسبوعين.

وفيما يلى الجدول الزمنى لمحاضرات طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة وأيضا جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى

وعلى جانب أخر كان زار وفد من الهيئة الكلية على مدار 3 أيام وذلك فى إطار تقدم الكلية بإجراءات اعتمادها دوليا كأولى كليات اﻹعلام المصرية التي تبادر بتلك الخطوة.

واستقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وفد هيئة الاعتماد الدولى حيث تطرق الحديث عن كليات الجامعة ومكانة جامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية.

وفي مستهل فعاليات الزيارة، عبرت عميدة الكلية عن بالغ ترحيبها بالفريق اﻷلماني والذى أشاد بكلية اﻹعلام والتي تعد رائدة كليات اﻹعلام في مصر والشرق اﻷوسط، حيث استمع فريق الزيارة إلى وكلاء كلية اﻹعلام والذين تناولوا خلال لقائهم بالفريق مخططات ونظم الجودة التي تتبعها كلية اﻹعلام في المضي قدما نحو خطوة الاعتماد الدولي من خلال جهود وكالات الكلية في قطاعات شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع.

من جانبها، عبرت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية اﻹعلام جامعة القاهرة عن بالغ سعادتها لما تم خلال زيارة فريق الاعتماد الدولي إلى كلية اﻹعلام على خطوة الاعتماد الدولي، مؤكدة أن الزيارة تعرضت في اليوم الثاني لجهود الأنشطة التعليمية لكافة الأقسام العلمية داخل كلية اﻹعلام ودورها التعليمي والمجتمعي والأكاديمي والبحثي، وكيف يسعى كل قسم علمي منذ فترة إلى التجهيز لملف الاعتماد الدولي والذي يتكامل مع جهود الاعتماد المحلي الذي حصلت عليه كلية اﻹعلام من الهيئة القومية لجودة التعليم منذ عدة سنوات