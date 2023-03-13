إصابة 3 سيدات ورجل فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيبت 3 سيدات ورجل بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مشتول القاضى المحمودية نطاق محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزى، بوصول كل من " أسماء ج ال" 22 عاما و" إبراهيم أ " 60 عاما و" سامية خ س" 47 عاما وأسماء ر ع" بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم اثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بهم بطريق مشتول القاضى المحمودية، وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف الى مستشفى ههيا المركزى وتقديم الاسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

فيما أصيب 9 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، مساء أمس إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) في بندر مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية،وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) في بندر مركز كفر صقر.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهما إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم