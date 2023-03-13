اليوم السابع
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إصابة نقاش على يد سائق توك توك خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بالقناطر الخيرية

الإثنين، 13 مارس 2023 01:04 م
إصابة نقاش على يد سائق توك توك خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بالقناطر الخيرية مشاجرة- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إصابة نقاش على يد سائق توك توك، بجرح شبه نافذ بالبطن، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية، جرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، لتقديم العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد استقبال شخص مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن، إدعاء مشاجرة بمنطقة عزبة أحمد فوزي دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م ح ص"، 28 سنة، نقاش، بجرح شبه نافذ بالبطن، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين "م ص ع"، وشهرته "بالو"، 29 سنة، سائق توك توك، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بسبب خلافات مالية بينهما.

جرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، لتقديم العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


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