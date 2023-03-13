إصابة شخص إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة في مصرف بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة نقل في أحد المصارف على طريق كفر الزيات أبو الغر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم انقاذه ونقله للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بانقلاب سيارة نقل في مصرف على طريق كفر الزيات أبو الغر.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالمصرف بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق وأسفر الحادث عن اصابته بإصابات متفرقة وتم انقاذه ونقله للمستشفي.

وأصيب 5 اشخاص باصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت سيارتي اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 5 بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.