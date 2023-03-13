إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب شخصين في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى بالقرب من مدينة العدوة بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارة رقم 1738 ن ص ج، ربع نقل وأخرى رقم 3725 ي ج ع ملاكى، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز العدوة، بسبب التخطى الخاطئ.

وبالانتقال والفحص أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث هو التخطى الخاطئ وقد اسفر الحادث عن أصابة شخصين بإصابات متنوعه وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم التحفظ على السيارتين وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق