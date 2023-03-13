إصابة ربة منزل وفتاة بحروق إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز بالشرقية

أصيبت ربة منزل وفتاة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، اليوم، إثر تعرضهما لحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما بقرية الخطارة نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول "فاطمة ح م "65 سنة مقيمة الخطارة، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة، و" نشوى م م" 24 سنة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة، تم حجز الأولى بمستشفي فاقوس وتحويل الثانية إلى عناية الحروق بمركز حروق ههيا، وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهما إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

فيما أصيب 9 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، مساء أمس إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) في بندر مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية،وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) في بندر مركز كفر صقر.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهما إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.