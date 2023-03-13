إصابة ربة منزل بحالة تسمم فى طما شمال سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج ربة منزل تبلغ من العمر 27 سنة مصابة بحالة إعياء شديد والم بالبطن على إثر تناولها ماده سامه داخل المنزل بدائرة مركز شرطة شمالى محافظة سوهاج وتم تحويلها للمستشفى الجامعى بأسيوط لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة طما بحالة تسمم عقب تناولها ماده سامه داخل منزلها وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والرائد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز شرطة طما بوصول المدعوة تغريد ر ا ح 27 سنة ربة منزل وتقيم بناحية دائرة المركز مصابه " بحالة إعياء " إدعاء تناول مادة سامة وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبسؤال كل من زوجها ياسر ش ع ع 31 سنة سائق، وعمها طلعت ح ا ا 65 سنة بالمعاش يقيمان بذات الناحية بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة مما نتج عنه إصابتها تم نقلها للمستشفى المركزى بطما والتي قامت بإحالتها للمستشفى الجامعى بأسيوط تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.