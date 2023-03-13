إجراءات حاسمة من تايوان ضد مالكي الطائرات بدون طيار التجارية والشخصية

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أعلنت هيئة الطيران المدني التايوانية، الأحد، أن تايوان ستطلب من جميع مالكي الطائرات بدون طيار المستخدمة في أغراض تجارية أو شخصية أن تكون مجهزة بميزة "تحديد الهوية عن بُعد"، بدءًا من عام 2026.

وقال نائب المدير العام لهيئة الطيران المدني لين تشون ليانج -في حوار مع وكالة أنباء تايوان المركزية (سي إن إيه) في نسختها الإنجليزية- إن طلب "مُعرف الهوية عن بُعد" -الذي يوفر معلومات تحديد الهوية والموقع والتي يمكن استخدامها من قبل أطراف أخرى- أصبح اتجاهًا عالميًا نظرًا لشعبية الطائرات بدون طيار المدنية.

وأضاف ليانج أنه بموجب اللوائح الجديدة التي وافقت عليها هيئة الطيران المدني، ستحتاج جميع الطائرات بدون طيار التي يتم بيعها تجاريًا في تايوان إلى "مُعرف الهوية عن بُعد" بحلول الأول من يناير عام 2026، بينما ستحصل تلك الطائرات بدون طيار التي تُعَد قيد الاستخدام بالفعل على فترة سماح لتزويدها بهذه التقنية.

وأوضح ليانج أن هذه التقنية ستساعد الحكومة في مراقبة الطائرات بدون طيار في المجال الجوي لتايوان، كما ستتيح للجمهور استخدام تطبيق خريطة الطائرات بدون طيار التابع لإدارة الطيران المدني للتحقق مما إذا كانت هناك طائرات بدون طيار تحلق في المنطقة.

وتابع ليانج أن الحكومة التايوانية تخطط أيضا لخفض الحد الأدنى لسن تسجيل طائرة بدون طيار من 16 إلى 13 عامًا، بما يتماشى مع اللوائح المماثلة التي وضعتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وأظهرت بيانات هيئة الطيران المدني التايوانية أن هناك حاليًا ما يقرب من 40 ألف طائرة بدون طيار مسجلة قانونًا في تايوان، ويوجد أكثر من 17 ألف شخص لديهم تراخيص صالحة لتشغيل طائرات بدون طيار.