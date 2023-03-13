إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان التونسى بـ83 صوتا

وكالات

فاز البرلماني إبراهيم بودربالة برئاسة البرلمان التونسي بعد انتخابه من قبل نواب المجلس خلال أولى جلسات البرلمان الجديد بـ83 صوتا.

وبودربالة من مواليد باب الفلّة بالعاصمة التونسية في 7 أغسطس 1952.

والتحق بمعهد بن شرف بالعاصمة وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) في يونيو/ حزيران 1972 درس الحقوق بكليّة الحقوق والعلوم الاقتصادية وحصل على شهادته في يونيو 1976.

وفي السنة نفسها نال شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ورُسِّم بجدول المحامين المتربّصين في 6 مايو 1977 وأدّى اليمين القانونية بعد ستّة أيّام من ذلك.

كما انتخب في سنة 1979 عضوا بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبّان ثمّ أعيـد انتخابه في سنة 1981وأسنـدت له خـطّة أمين عام الجمعية قبل أن ينتخب رئيسا لها في سنة 1983.

كما ترشح لمنصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين بدون انقطاع إلى أن حالفه الحظّ في المرّة الثامنة سنة 2019.