

ونفى كوليبا - في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - احتمالية لجوء روسيا لاستخدام الأسلحة النووية خلال حربها مع أوكرانيا، مضيفا أنه لا يرى جدوى من حساب عدد الصواريخ المتبقية في مخزون الجيش الروسي، خاصة مع قدرة الغرب على تقليص حجم إنتاج روسيا من الصواريخ.



وفيما يتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا، قال كوليبا إنه لا يتوقع تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا من الدول الحليفة في أي وقت قريب، وذلك رغم حاجة أوكرانيا الماسة إلى إمدادات الأسلحة في أسرع وقت ممكن.



ودعا وزير الخارجية الأوكراني ألمانيا والشركاء الآخرين إلى تكثيف إمدادات الدفاع الجوي والذخيرة لأوكرانيا، مشددا على أن الوقت عامل حاسم فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة، وأوكرانيا بحاجة ماسة إلى الدبابات والعربات المدرعة والذخيرة بأنواعها، فضلاً عن تدريب القوات الأوكرانية.



وتعليقًا على الوضع حول مدينة باخموت، أشار كوليبا إلى أن القيادة العسكرية والقيادة السياسية في كييف أجمعوا على ضرورة الاستمرار في الدفاع عن المدينة، موضحا أنه إذا تراجعت القوات الأوكرانية، سيتكرر سيناريو مماثل في كل تسوية لاحقة على المدن التي سيطرت القوات الروسية عليها.



وفيما يخص الهجوم على خط أنابيب "السيل الشمالي" لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، نفى كوليبا أي ادعاءات حول تورط الحكومة الأوكرانية في الهجوم.