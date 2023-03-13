أوقاف شمال سيناء تفتح باب التقدم للخطباء المتطوعين.. اعرف الشروط

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن قبولها للراغبين من العاملين بالأزهر، وخريجي الأزهر، و حملة المؤهلات العليا للعمل خطيب متطوع معتمد من وزارة الأوقاف، للقيام بأداء خطبة الجمعة بأحد مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء.

وأوضح بيان أوقاف شمال سيناء، أن التقدم بمقر إدارة الأوقاف التى يرغب العمل بها، أو إلى قسم شئون المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء، والمستندات المطلوبة هى صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة شخصية حديثة، وسيتم إجراء مقابلة للمتقدمين بالمديرية فقط، واعتماده كخطيب متطوع معتمد من وزارة الأوقاف.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هــ- 2023م ، وفي ضوء الاهتمام بدور المرأة في المجتمع سيتم انطلاق درس السيدات ب13 مسجد خلال شهر رمضان المبارك بـعدد 6 إدارات فرعية ( شرق العريش، غرب العريش، بئر العبد، رمانة، الحسنة، الشيخ زويد) (كمجموعة أولى) ، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر وهى مساجد : الرفاعي - ميدان الرفاعي، القرماني ببركة حليمة، السلام بأبي صقل، وعمرو بن العاص بالمساعيد،أبي بكر بالفواخرية، والسلام بالمساعيد، والمحطة ببئر العبد، والفاروق ببئر العبد، والتعمير بالخربة، وبالوظة برمانة، وال عمار بحي العمايرة، والرحمن بالحسنة، والكوثر بحى الكوثر.

وتقرر انطلاق انطلاق درس الطفل فى 12 مسجدًا خلال شهر رمضان بعدد 5 خمس إدارات فرعية( شرق العريش، غرب العريش، بئر العبد، رمانة، الحسنة) (كمجموعة أولى)، يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر.

وشهدت مساجد شمال سيناء تنفيذ المرحلة الثانية لحملة النظافة الموسعة للمساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء على مستوى مراكز محافظة شمال سيناء تحت شعار: كلنا في خدمة بيوت الله (عز وجل)، والتي تستمر حتى نهاية شهر شعبان، وتتضمن الحملة النظافة الدورية للمساجد، ونظافة أسطح المساجد، ودورات المياه وملحقات المساجد ورفع أي كهن بالمسجد أو ملحقاته إلى مخازن المديرية، ونزول جميع القيادات بالمديرية والإدارات الفرعية على جميع المستويات لمتابعة العمل استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، زيادة عدد المساجد المشاركة في برنامج المنبر الثابت الدعوى المشترك بين الأزهر والأوقاف بشمال سيناء إلى 20 مسجد بمراكز المحافظة بداية من شهر مارس2023.

وأوضح بيان أوقاف شمال سيناء، انه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتورمحمد مختار جمعة (وزير الأوقاف) ، ينطلق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر والأوقاف بمساجد شمال سيناء (الثلاثاء من كل أسبوع) بعد صلاة المغرب فى 20 مسجد بمراكز المحافظة بعد ترشيح وزارة الأوقاف5 مساجد جديدة للمشاركة فى النشاط الدعوى بداية من شهر مارس 2023م.

ومقررا مضاعفة عمل البرنامج خلال شهر رمضان بواقع " درسين أسبوعيًّا بالمساجد المشاركة" يومين في الأسبوع " بعد صلاة العصر.