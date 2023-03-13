أمن الجيزة يعاين شقة اشتعل بها حريق وأسفر عن مصرع طفلة في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، شقة سكنية اشتعل بها حريق بمنطقة الهرم، وأسفر عن مصرع طفلة، وإصابة 4 أشخاص آخرين، لبيان سبب اندلاع الحريق، كما تم مناظرة جثة الطفلة، والاستماع لأقوال المصابين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرين بالاختناق إثر حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل وتم نقلهم إلى المستشفى ، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل بالهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان و تبين من خلال المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة ونتج عنها وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين ونقلوا الى المستشفى، و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.