وفد محلية البرلمان يشيد بجودة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالأقصر

أشاد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى خلال جولته بمحافظة الأقصر، بمستوى جودة العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عقب زيارتهم للشبكة وتفقدهم لسير العمل بها، حيث أكد رئيس اللجنة أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تلعب دوراً فاعلاً فى متابعة ورصد ما يحدث فى الأقصر من خلال منظومة تكنولوجية حديثة.

ومن جانبه قال محسن الشامى مدير عام الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أن زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية جاءت تزامناً مع إطلاق الصفحة الرسمية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن الزيارة كانت عقب لقاء وفد اللجنة بالمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، وتابع الوفد سير العمل بالشبكة على مدار يومى الزيارة، كما تمت متابعة التجربة الحية والبث المباشر من معبد الأقصر والكرنك ومتابعة حركة السياحة، وعمل اتصال بجميع غرف الطوارئ مثل غرفة الإسعاف ومتابعة البلاغات وغرفة الرعاية الصحية لمتابعة انتظام العمل بالقطاع الطبى.

فيما أشاد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمستوى النظافة فى محافظة الأقصر، مبدياً إعجابه بما شاهده فى الأقصر من مستوى متميز للنظافة، ومعرباً عن تقديره لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لجهوده فى النهوض بالمحافظة، مطالبا وزارة التنمية المحلية باستلهام تجربة محافظة الأقصر فى النظافة والتنسيق مع مركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية لعرض تجربة النظافة فى الأقصر على المحافظات التى تمتلك نفس المقومات.

كما أشاد الوفد بالمظهر الجمالى الذى شاهدوه فى الأقصر ومستوى التجميل، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم السبت، بديوان عام محافظة الأقصر لعرض جهود المحافظة فى كافة الملفات والقضايا، أمام وفد لجنة الإدارة المحلية الذى يزور الأقصر فى الفترة الحالية.