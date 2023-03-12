وفاة مغنى الراب الجنوب أفريقى كوستا تيتش على المسرح أمام الجمهور.. فيديو

كتب محمد جمال

توفى مطرب الراب الجنوب إفريقى كوستا تيتش، عن عمر 28 عاما، أمام أعين محبيه، عندما سقط أثناء غنائه على خشبة المسرح فى جوهانسبرج، بحسب سكاى نيوز.

وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعى أن تيتش، واسمه الحقيقى كونستانتينوس تسوبانوجلو، يبدو وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

🇿🇦 Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ — Truthseeker (@Xx17965797N) March 12, 2023

وواصل النجم الجنوب أفريقى الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، وذلك خلال مهرجان "ألترا ميوزك" في جنوب إفريقيا.

وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن، وانتشر الفيديو الصادم على منصات التواصل الاجتماعي، وأرسل المئات تعازيهم لمغني الراب الشاب.