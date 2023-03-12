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وزير خارجية أوكرانيا يستبعد حصول بلاده على مقاتلات جوية من الغرب قريبا

الأحد، 12 مارس 2023 12:44 م
وزير خارجية أوكرانيا يستبعد حصول بلاده على مقاتلات جوية من الغرب قريبا وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا
وكالات

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اعترف وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن كييف لا تظن أن الدول الغربية ستعمل على إرسال المقاتلات الجوية لبلاده في المستقبل القريب.
 
وقال كوليبا خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاج" الألمانية إن كييف لا تعتمد على الإرسال المبكر للمقاتلات الجوية الغربية.
 
وأضاف كوليبا قائلا: "لا أتوقع تسليم المقاتلين في أي وقت قريب لأنها مهمة صعبة للغاية من حيث الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا".
 
ودعا كوليبا الغرب إلى بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين في البداية، حتى لا يتم إضاعة الوقت في ذلك لاحقًا.

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