وزير الخزانة البريطاني: يجب إصلاح المالية العامة قبل خفض الضرائب

قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت، الأحد، إنه يرغب في خفض الضرائب على المدى الطويل، لكنه أشار مجدداً إلى أنه لن يتخذ أي خطوات كبيرة في هذا الشأن في بيان الموازنة الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وقال لشبكة "سكاي نيوز" إن "أي حكومة من حزب المحافظين ستخفض الضرائب كلما أمكننا ذلك، لكن أموالنا لن تنفد. سنكون مسؤولين عن المالية العامة".



ومن المقرر أن يعلن هنت، الذي تولى منصبه في أكتوبر، عن خطة للضرائب والإنفاق في البرلمان، الأربعاء.



وقال هنت إنه يرغب في إزالة العوائق التي تحول دون عودة أشخاص في بريطانيا إلى العمل بدلاً من ملء الوظائف الشاغرة من خلال الهجرة الوافدة.



وأضاف أنه يهدف أيضاً لتشجيع الاستثمار من جانب الشركات لزيادة الإنتاجية، حتى مع استمرار تركيزه على معالجة النقص في المالية العامة.