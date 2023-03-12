وزيرة التضامن تتوجه للإمارات للمشاركة بمؤتمر ومعرض دبى الدولى للإغاثة والتطوير

كتب مدحت وهبة

توجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض دبى الدولى للإغاثة والتطوير (DIHAD).

ويعقد المؤتمر سنوياً بإمارة دبى تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث افتتح المؤتمر عام 2004 كأول مؤتمر للإغاثة والتطوير فى الشرق الأوسط لخلق منصة إقليمية لتبادل الأفكار والممارسات الإنسانية.

وتنطلق الدورة الجديدة للمؤتمر تحت شعار «الطاقة والمساعدات وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة» بمشاركة أكثر من 828 منظمة دولية غير حكومية وجمعية إنسانية، بالإضافة إلى العديد من الشركات وجهات توريد المواد الإغاثية والعلامات التجارية العالمية، حيث من المتوقع أن يجذب معرض ومؤتمر ديهاد 2023 نحو 8200 مشارك وزائر من 110 دول.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دولة الإمارات عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين في دولة الإمارات والمشاركين في المؤتمر لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.