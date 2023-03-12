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هل فحوصات المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية بديل للفحص القديم؟

الأحد، 12 مارس 2023 10:02 ص
هل فحوصات المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية بديل للفحص القديم؟ مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن فحوصات المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية بديل لفحص الزواج القديم، وتابعت أنه يعتبر تفعيل لنظام مميكن حديث لتحاليل ما قبل الزواج بالتنسيق مع وزارة العدل وسيتم إيقاف إصدار الشهادة القديمة.

قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى حالة فقد الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج يمكن التوجه لأقرب وحدة من وحدات فحص المبادرة لإعادة طباعة الشهادة ودفع مبلغ 40 جنيها فقط.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "تكاليف الفحص الطبى والتحاليل 230 جنيها وتتحمل الدولة الفرق، حيث أن متوسط تكلفة التحليل من 450 إلى 500 جنيه للفرد الواحد".

وأضاف عبد الغفار أنه تم إجراء الفحص الطبى لـ9 آلاف شاب وفتاة بجميع محافظات الجمهورية، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج" خلال أول 4 أيام من انطلاقها الأحد الماضى، ونوه إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبى، واستخراج الشهادة الصحية والتى تعد سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وقال إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

 


الصحة

فحص المقبلين علي الزواج

السعادات الطبية للمقبلين على الزواج



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