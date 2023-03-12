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نظر محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية.. اليوم

الأحد، 12 مارس 2023 04:00 ص
نظر محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية.. اليوم المستشار وجدي عبد المنعم -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم" الإرهابية.
 
 
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج،  رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
 
 
ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.
 
 

حسم

طلائع حسم

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تمويل الارهاب

جرائم الارهاب

قضايا الارهاب



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