اليوم السابع
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الأحد، 12 مارس 2023 02:26 ص
أكرم القصاص
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مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم 3 شاحنات على طريق سريع وسط الهند

الأحد، 12 مارس 2023 02:16 ص
مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم 3 شاحنات على طريق سريع وسط الهند الشرطة الهندية
اش ا

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أكدت الشرطة الهندية، مقتل شخصين وإصابة 3 أخرين إثر وقوع حادث سير على طريق سريع في ولاية "ماديا براديش" وسط البلاد.
 
ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية السبت عن مفتش الشرطة الهندية ديفيندرا باتيدار قوله - إن مكابح شاحنة محملة بالرخام تعطلت واصطدمت بشاحنتين أخريين على الجهة المعاكسة من الطريق؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنات الثلاث.
 
وأضاف باتيدار، أن سائق الشاحنة المحملة بالرخام ومساعده لقيا مصرعهما حرقا، علاوة على إصابة إجمالي 3 أشخاص جراء الحادث يتلقون حاليا العلاج اللازم.

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