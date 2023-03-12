اليوم السابع
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مطران الكنيسة اللاتينية يزور شرم الشيخ ويترأس قداس أبناء الجالية الإيطالية

الأحد، 12 مارس 2023 01:31 م
مطران الكنيسة اللاتينية يزور شرم الشيخ ويترأس قداس أبناء الجالية الإيطالية مطران الكنيسة اللاتينية يزور شرم الشيخ
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، زيارته الرعوية لشرم الشيخ، بصلاة القداس الإلهي مع أبناء الجالية الإيطالية، وذلك ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ.
 
وشارك فى صلاة الذبيحة الإلهية الأب إرميا نشأت، راعى البازيليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.
 
وفي كلمته، تأمل المطران في لقاء السيد المسيح مع المرأة السامرية، الذي غير مسار حياتها، وحياة أهل بلدتها. واختتم القداس الإلهي بلقاء موجز حول المسيرة السينودسية القارية، مع المونسينيور أنطوان توفيق.
 
 

الكنيسه الكاثوليكيه

العذراء سيده السلام

شرم الشيخ



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