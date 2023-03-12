اليوم السابع
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مصرع 8 أشخاص بسبب غرق قاربين قبالة سواحل كاليفورنيا

الأحد، 12 مارس 2023 08:33 م
مصرع 8 أشخاص بسبب غرق قاربين قبالة سواحل كاليفورنيا الإسعاف الأمريكية
كتب محمد جمال

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لقى 8 أشخاص مصرعهم إثر غرق قاربى "تهريب" ليل السبت، قبالة سواحل مدينة سان دييجو فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أفادت السلطات المحلية، الأحد، بحسب سكاى نيوز.
 
وقال جيمس جارتلاند مسؤول خدمات الطوارئ فى سان دييجو: "هذه واحدة من أسوأ مآسى التهريب البحرى فى كاليفورنيا".
 
وكان المسئول الأمريكى يشير على الأرجح إلى تدفقات الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة، وأضاف أن الضحايا "بالغون" من دون أن يكشف عن جنسياتهم، فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة.
 
واضطر المنقذون لأن يدخلوا "مشيا" إلى المياه، من أجل إسعاف ركاب القاربين، بسبب وجود مد عال فى الشاطئ.
 
لكن المنقذين وجدوا 7 جثث هامدة على جانب من رمال الشاطئ، ثم جرى العثور على جثة الضحية الثامنة فى وقت لاحق.

كاليفورنيا

أمريكا

غرق قاربين

الولايات المتحدة



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