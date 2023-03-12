مصرع شاب بطعنه نافذة فى الفخذ بمدينة المنصورة

الدقهلية- محمد الحبشي

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه بطعنة نافذة في الفخذ الأيسر على يد آخر، وذلك بسبب خلافات بينهما بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، حيث تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بمصرع شاب بطعنة نافذة على يد آخر.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "محمد. ع" 29 سنة، مقيم بعزبة السراج بمدينة المنصورة، بعدما سدد له المتهم ويدعى ر.م. طعنة نافذة في الفخذ الأيسر، أدت إلى قطع الشريان الرئيسي وحدوث نزيف دموي أودى بحياته، وذلك بسبب خلافات بينهما.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.