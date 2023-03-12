مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة يتناول كيفية القضاء على التعصب الرياضى

كتب محمد صبحى

قدم طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان ب كليه الإعلام بجامعه القاهرة مشروع تخرج وهو عبارة عن حملة لنبذ التصعب الرياضي في محاولة للقضاء على التعصب الرياضي ووصول الحملة داخل مصر وفي الوطن العربي، وكسب تفاعلا من الأشخاص واستخدام كل ما نملك من طاقة للتأثير عليهم وتحقيق هدف الحملة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوة بعنوان مواجهة الأفكار الهدامة والمتعصبة (مثال تطبيقي : التعصب الرياضي) يوم الأحد المقبل، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام لمناقشة مشروع التخرج بحضور عدد من الإعلاميين الرياضيين.