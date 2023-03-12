مساعد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق: بايدن لا يسير على خطى الصين

كتب أحمد عرفة

قال لورانس كورب، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أن تولى السلطة وهو يسعى لرفع ميزانية وزارة الدفاع، لكنه لم ينجح في ذلك العام الماضي، إذ كان الكونجرس في حاجة للأموال بشكل عاجل.

وأضاف مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، خلال تصريحاته على قناة القاهرة الإخبارية أن جو بايدن لا يسير على خطى الصين، التي أعلنت زيادة ميزانيتها الدفاعية، بل إنه منذ توليه سدة الحكم وهو يقترح بشكل أساسي ويطالب بتلك الزيادة.

وأوضح أن ميزانية الدفاع ارتفعت بنحو 100 مليار دولار عن السابق، منذ تولى بايدن الرئاسة.

ولفت مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إلى أن ميزانية الدفاع لن تتم موافاتها عن طريق الحزبين الجمهوري والديمقراطي فقط، لافتا إلى أن الزيادة التي طالب بها "بايدن" تتعلق بنسبة التضخم، إذ إنه يريد من خلال زيادة الميزانية الدفاعية، دعم الحرب في أوكرانيا.