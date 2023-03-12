مدبولى يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك بمطار القاهرة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة، والتى تأتى تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق، عقب وصولها مطار القاهرة؛ وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيسة بعثة الشرف.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي وفريدريكسن جلسة مباحثات، لمناقشة مقترحات تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



