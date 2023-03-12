اليوم السابع
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بتكلفة 600 ألف جنيه..

محافظ جنوب سيناء يشيد بأعمال تطوير موقف سيارات الأجرة برأس سدر

الأحد، 12 مارس 2023 05:11 م
محافظ جنوب سيناء يشيد بأعمال تطوير موقف سيارات الأجرة برأس سدر الموقف
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير موقف سيارات الأجرة بالمدينةيرافقه القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ورئيس مدينة راس سدر، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

 

وأشاد المحافظ بتطوير موقف سيارات الأجرة التي جرى تطويره بتكلفة 600 ألف جنيه، مؤكدا أنه جرى إضافة خطوط داخلية بالمدينة، وأخرى خارج المدينة لربط المحافظة بالمحافظات الأخرى.

 

وأوضح أنه جرى تطوير الموقف لتطوير خدمات المواصلات الداخلية والخارجيةوتسهيل انتقال المواطنين على مدار اليوم.


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