مجلس مدينة بلاط بالوادى الجديد يطرح كميات من البطاطس بسعر 2,5 جنيه للكيلو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد عن طرح كميات من البطاطس بأسعار مخفضة فى منافذ الوحدة المحلية والقرى التابعة لها بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى نفاذ الكمية حيث جرى طرح بطاطس من أجود أنواع البطاطس من إنتاج إحدى مزارع الاستثمار الزراعى ببلاط بسعر 2,5 جنيه للكيلو.

وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، بتوفير المنتجات الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة لأهالى المحافظة وخاصة فى المراكز والقرى النائية، وتقديم كافة سبل الدعم للتجار والمستثمرين المشاركين فى مبادرات تخفيض الأسعار.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أعلن أمس السبت، عن إطلاق مبادرة تكافلية طوال شهر رمضان على مستوى كافة مراكز المحافظة الخمسة، وذلك لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وصرف كوبونات للأسر الأكثر احتياجًا بتخفيضات 50% على الأسعار طوال شهر رمضان، كما قرر المحافظ منح تجار الجملة شوادر مجانية للمبادرات خلال شهر رمضان مقابل خفض الأسعار للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأكثر احتياجا وتحقيق الاستقرار فى أسعار السلع الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه المحافظ بحصر إعداد العاملين المتقاضين للحد الأدنى للأجور لإدراجهم ضمن المستفيدين من مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة 20%، وعقد اجتماعات دورية للتواصل مع الموظفين وبحث شكواهم ومقترحاتهم وحلها وتفعيلها، وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود لمن استوفى الشروط وسدد مستحقات الدولة.