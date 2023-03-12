مجلس جامعة المنصورة الجديدة يقر منح جديدة لبعض الكليات للعام الجامعى 2023-2024

الدقهلية - محمد الحبشى

انعقد اليوم مجلس جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

وإستهل "الخولي" المجلس بتقديم خالص التهاني والتبريكات لكافة المسلمين عامة وأبناء جامعة المنصورة الجديدة، من أعضاء المجلس من السادة العمداء ومديري البرامج العلمية واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والطلبة والطالبات، بمناسبة شهر رمضان المعظم

وصادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 30 يناير 2023، والممتدة حتى يوم الأحد بتاريخ 19 فبراير 2023، وأحيط المجلس علما بموضوعات تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill ، وعرض تقرير نظام تعلم الطلاب LMS ، وتقرير نظام معلومات الطلاب .SIS، تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks ، تقرير وحدة الأزمات والكوارث، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report ، تقرير متابعة التكليفات حتى تاريخه .

وإعتمد المجلس جداول امتحانات منتصف الفصل الثاني ربيع 2023 لكليات الجامعة، والتجهيز لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني ربيع 2023 مع متابعة إستكمال الملفات الإلكترونية والورقية الخاصة بالجودة للعام الدراسي الماضي كانت الملفات وتحديث محتويات هذه الملفات بشكل دائم، و متابعة تفعيل جميع المقررات للفصل الدراسي الثاني للمستوى الأول والثاني على منصة التعلم الخاصة بالجامعة

وعرض رئيس المجلس بعض التقارير عن أداء كل كلية عن منصة ماجروهيل وربطها مع منصة الجامعة والمصادر المتوفرة لديها ومناقشة حالة عدم توفر بعض المصادر ما هو المصدر البديل المستخدم، وتقرير متابعة عمل أعضاء هيئة التدريس في كل المقررات من إنشاء مجموعات على مايكروسوفت تيمز لجميع المقررات والتواصل مع الطلاب من خلاله، تقرير الكليات عن الإرشاد الأكاديمي بكل كلية ، تقرير انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2023 وانتظام العمل بكليات الجامعة سواء المحاضرات النظرية أو المحاضرات والدروس العملية أو محاضرات متطلبات الجامعة التي تتم أونلاين ، تحديث صلاحيات بنوك الأسئلة الإلكترونية، تقرير فحص تظلمات نتائج الفصل الدراسي الأول وما به من ملاحظات ضوابط التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية، وما تم في تجهيز المكتبة الورقية والكتب التي تم شراؤها لكليات الجامعة المختلفة وعرض أولويات العام القادم 2023-2024 من تجهيزات المعامل بشكل دقيق جدا وآلية التعامل مع إنذارات الغياب للطلاب والإنذارات الأكاديمية لمستوى المعدل التراكمي، وتحديث بنوك أسئلة اختبارات القبول ضمن استعدادات الجامعات الاهلية الدولية لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب في العام القادة 2023-2024 ضوابط تنفيذ التدريب الميداني والتدريب الصيفي وفقا للائحة الكلية ، والاستعدادات لاستقبال الدفعة الجديدة للعام الدراسي القادم وتسكين الأعداد الجديدة على الأماكن المتاحة بالجامعة حاليا.

واختتمت أعمال المجلس بإقرار بعض المنح الدراسية في بعض البرامج والكليات للعام الجامعي 2023 – 2024.