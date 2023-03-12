اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 02:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد

الأحد، 12 مارس 2023 02:23 ص
مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الشيوخ الفرنسى
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، فإن "مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112".

وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

وعمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

 


فرنسا

الشيوخ الفرنسية

التقاعد فى فرنسا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

باريس: 368 ألف متظاهر فى فرنسا الأدنى منذ بداية الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد

السبت، 11 مارس 2023 10:00 م

العالم هذا المساء.. اندلاع بركان ميرابى فى إندونيسيا ويطلق سحابة ساخنة تصل لـ4 أميال.. احتجاجات فى باريس ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.. بايدن يختار التصميم الجديد للطائرة الرئاسية بعد إلغاء تصميمات اختارها ترامب

السبت، 11 مارس 2023 10:00 م

مسيرات احتجاجية فى العاصمة الفرنسية باريس ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد

السبت، 11 مارس 2023 05:17 م

تأثر إمدادات الكهرباء بفرنسا بسبب استمرار الاحتجاجات ضد قانون نظام التقاعد

الجمعة، 10 مارس 2023 08:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة