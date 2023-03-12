مايك بنس: التاريخ سيحاسب ترامب عما حدث فى اقتحام الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب على أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021، مشيرا إلى أن الرئيس السابق عرض حياته وحياة أسرته للخطر.

وفى خطاب ألقاه بنس مساء السبت، وجه التوبيخ الأقوى على الإطلاق لترامب، بحسب ما قالت صحيفة واشنطن بوست، وانتقد الرئيس السابق لدوره فى الأحداث التي أدت إلى اقتحام مبنى الكونجرس وأيضا محاولات إعادة كتابة التاريخ فى هذا اليوم.

وقال بنس: كان ترامب مخطئا، لم يكن لدى ـى حق فى إلغاء نتيجة الانتخابات. وكلماته المتهورة عرضت حياة عائلتى للخطر، وحياة كل فرد كان فى الكابيتول فى هذا اليوم. وأعرف أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب.

وجاء خطاب بنس فى عشاء جريديرون، وهو حدث مرموق فى واشنطن شهد إلقاء خطابات من وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن وحاكم نيوجيرسى فيل مورفى، بالإضافة إلى بنس.

وقال بنس فى خطابه: دعوت مرة الرئيس ترامب إلى دراسة للكتاب المقدس، وأعجبته بالفعل فقرة عن (ضرب أعدائك وهلاكهم). وكما قال حينئذ: "تعرف يا مايك هناك بعض الأشياء الجيدة حقا هنا".

وألمح بنس إلى إمكانية ترشحه فى سباق الجمهوريين نحو البيت الأبيض، وقال مازحا إنه سيدعم بشكل تام وبدون أى تحفظ المرشح الجمهورى للرئاسة فى 2024، لو كان أنا.

لكن قرب نهاية خطابه، أصبح بنس جادا، وقال إنه هناك موضوعا واحدا لن يمزح بشأنه. وقال: الشعب الامريكى لديه الحق لكى يعرف ما حدث فى السادس من يناير فى الكابيتول، لكن لا شك أنه ما حدث فى هذا اليوم كان مخزيا، إنه يسخر من الاحتشام لتصويره بشكل مختلف.