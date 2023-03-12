"فتح" تنعى شهداء نابلس الثلاثة وتحمل الاحتلال الإسرائيلى تداعيات جرائمه

كتب أحمد جمعة

نعت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، الأحد، شهداء نابلس الثلاثة، الذين استشهدوا، بعد عملية إعدام ميدانى نفذها جيش الاحتلال عند حاجز صرة جنوب غرب نابلس.

وأكدت حركة فتح فى بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية - أن هذه الجريمة النكراء التى ارتكبها جيش الاحتلال تؤكد أن حكومة الاحتلال ساعية إلى تصعيد الأوضاع، محاولة من خلال ذلك تصدير أزماتها الداخلية.

وأضافت أن "سياسة ما يسمى (جز العشب) التى يمارسها الاحتلال لن تجدى نفعا، ولن ترهب شعبنا الذى سيواصل نضاله، حتى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس".

ودعت "فتح" المجتمع الدولى إلى التدخل الفوري؛ وكبح النزعة الإجرامية- الدموية لمنظومة الاحتلال، محملة الاحتلال مسؤولية وتداعيات جرائمه.