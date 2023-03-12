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غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد

الأحد، 12 مارس 2023 07:16 م
غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية
بورسعيد - محمد عزام

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملات، اليوم الأحد، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
 
وأسفرت حملة في نطاق حي الشرق، برئاسة محمد فواز، عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمجمع البريد، وإنذار المخالفين بالإلتزام بأمر الغلق والتشميع، وعدم المخالفة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة.
 
ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد علي اهمية دور المدرسة في بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام بالحضور في المدرسة، والإستجابة للجهود الحكومية في مواجهة  ظاهرة الدروس الخصوصية، و دعم جهود تطوير العملية التعليمية.
 
التشميع المكان
التشميع المكان

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